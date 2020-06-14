Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Siirt'te 1 kilo 53 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
14.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:32
Siirt'te 1 kilo 53 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın talimatıyla polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Baykan ilçesinde şüpheli tırı durdurdu.
Yapılan aramada 1 kilo 53 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA