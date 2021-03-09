Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

09.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:48
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik soruşturmalar sürüyor.

Kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalandı.

Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 57 mermi, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirildi.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Caner Erkin Mesut Bakkal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:54:54. #1.16#
title