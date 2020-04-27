Siirt'te uyuşturucu operasyonu Siirt'te esrar satmaya çalışan bir kişi yakalandı.

Siirt'te esrar satmaya çalışan bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Batman'dan temin ettiği uyuşturucuyu Kurtalan'da satmaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, A.B'nin ev ve eklerinde yaptığı aramada 700 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA