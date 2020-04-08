Siirt'te uyuşturucu operasyonu Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 şüphelinin Batman'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan ilçesine getirip piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt'in Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden 2 şüphelinin Batman iline uyuşturucu madde temini için motosiklet ile gittikleri, şüphelilerin yakalanmamak için köy yollarını kullanarak Kurtalan ilçesine dönecekleri bilgisi alınmıştır. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gözpınar köyü-Kurtalan karayolu üzerinde icra edilen operasyon sonucu 2 şüpheli motosiklet ile Kurtalan ilçesine hareket halindeyken yakalanmış olup, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 140 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA