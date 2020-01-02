Siirt'te uyuşturucu operasyonu

02.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:28

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Kurtalan ilçesinde S.Ç'nin haksız kazanç elde etmek amacıyla "uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 150 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin lira nakit para, 6 uyuşturucu paketleme folyosu ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli, kolluktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA