Siirt'te uyuşturucu operasyonu

24.09.2019 10:30

Siirt'te üzerinde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araç ile araçtaki kişi üzerine arama yapıldı.

Aramada, araçtaki kişinin ayakkabısının altında ve ayaklarına sarılı halde çeşitli miktarlarda metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA