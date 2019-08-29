Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

29.08.2019 13:38
Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda H.D. gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan aramada 400 gram metamfetamin ve cep telefonu ele geçirildi.

H.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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