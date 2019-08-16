Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

16.08.2019 08:47
Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Siirt-Tillo kavşağındaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.
Araçta 4 kilo 580 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA
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