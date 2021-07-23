Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde bir şahsın evinde uyuşturucu madde sakladığı ve bu maddeleri Sakarya Mahallesi civarında sattığı bilgisi alınması üzerine, şahsın evine girilip yapılan ev aramasında 118 gram, 0,97 gram ve 2,5 gram olmak üzere toplamda 121.47 gram metamfetamin maddesi, 29 adet suboxone maddesi, 1 adet metamfetamin bulaşıklı hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payt tüpü ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 135 Lira ve 5 Doların ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgisi bulunan 3 şahıs gözaltına alındığı kaydedildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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