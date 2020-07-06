Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kurtalan'daki bazı şahısların Batman'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Kurtalan'da satacağı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda 200 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki soruşturmasının devam ediyor" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA