SİİRT (İHA) - Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

SİİRT - Siirt'te bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Siirt ve Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışması neticesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir araçta yapılan aramada 593 gram eroin,1 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.