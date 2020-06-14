Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
14.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:38
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Baykan ilçesinde şüpheli tır durduruldu. Tırda yapılan aramada 1 kilo 53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - SİİRT
Kaynak: İHA