Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 şüphelinin Batman'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan ilçesine getirip piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt'in Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden 2 şüphelinin Batman iline uyuşturucu madde temini için motosiklet ile gittikleri, şüphelilerin yakalanmamak için köy yollarını kullanarak Kurtalan ilçesine dönecekleri bilgisi alınmıştır. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gözpınar köyü-Kurtalan karayolu üzerinde icra edilen operasyon sonucu 2 şüpheli motosiklet ile Kurtalan ilçesine hareket halindeyken yakalanmış olup, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 140 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA