Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

09.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:24
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Siirt'te yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Siirt'te yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Merkez Algül ve Bahçelievler mahallelerinde şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 852 ecstasy hap ve 95 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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