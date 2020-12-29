Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

29.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:22
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Siirt'te düzenlenen operasyonda 332 gram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen operasyonda 332 gram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kurtalan ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, 332 gram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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