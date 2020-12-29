Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
29.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:22
Siirt'te düzenlenen operasyonda 332 gram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Siirt'te düzenlenen operasyonda 332 gram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Kurtalan ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, 332 gram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz