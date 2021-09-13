Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakalandı Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakalandı

SİİRT - Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Dumlupınar Mahallesi 520. Sokakta bulunan metruk binada 5 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli A.Y., O.Ö., V.Ö., O.Ö. ve S.B. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 9 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
Bisikletiyle duvara çarparak başından yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bisikletiyle duvara çarparak başından yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

 Çocuğa cinsel istismar davasında mahkemeden tartışmalı 'rıza' kararı

Çocuğa cinsel istismar davasında mahkemeden tartışmalı "rıza" kararı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehmet Erdem Düm Tek Tek Ferhan Şensoy
Spor Diego Okan Buruk Şenol Güneş Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:56:25. #1.17#