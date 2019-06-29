Siirt'te uygulama

Siirt'e narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 2 bin 463 kişi sorgulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde 46 ekip, 327 personelin katılımıyla yapılan uygulamada bin 41 araç, 188 metruk bina, 5 park ve umuma açık 41 yer kontrol edildi.

Uygulamada, 2 bin 463 şahıs sorgulandı, 5 araç sürücüsüne bin 858 lira cezai işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA