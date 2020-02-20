Siirt'te üretim yapan işletmeler denetlendi

20.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:04

Siirt'te et ve süt ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekiplerince, kentte üretim yapan işletmelerde gıda denetimi yapıldı, incelemelerin ardından rapor tutulup numune alındı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 2019 yılında 1300 gıda işletmesinin denetlendiğini belirtti.



Üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uygulandığını belirten Demirhan, şöyle konuştu:

"Tüm kontrol görevlilerinin katılımıyla gıda güvenirliğini sağlamak amacıyla merkezi ve ilçelerindeki üretim, satış ve toplu tüketim yerleri, ürün bazlı gıda kontrolünün birinci gününde süt ve süt üreten yerler denetlenmiştir. 2019 yılında önceki yıllara oranla gıda denetim sayısının yüzde 35 artırılarak 12 gıda kontrolörü ile 1300 gıda işletmesine 2 bin 681 denetim gerçekleştirilmiş olup, yapılan denetimlerde mevzuata aykırı olarak faaliyet gösteren işletmelere ceza uygulanmıştır."

Kaynak: AA