Siirt'te üreticilere etkili aşı tekniği programı uygulandı

Siirt fıstığının hastalık ve zararlardan en az etkilenmesi için aşı tekniği programı uygulandı.

Siirt fıstığının hastalık ve zararlardan en az etkilenmesi için aşı tekniği programı uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle "Siirt Fıstığı Eğitim ve Yayım Projesi" kapsamında fıstık bahçesinde aşı uygulaması ve yetiştiricilik eğitimi verildi.

Siirt Kurtalan kara yolu fıstık bahçesinde 40'ın üzerinde üreticinin katıldığı programda, aşı tekniği, döllenme biyolojisi, hastalık ve zararlarla nasıl mücadele edileceğine ilişkin bilgiler verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan Siirt'te fıstıkçılığın her geçen gün üreticilere yeni geçim kapısı araladığını söyledi.

Bakanlığın desteklemeleriyle önemli bir potansiyele ulaşan Siirt fıstığında doğru, besleme, aşılama, budama ile verim artışının sağlanması amacıyla saha çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Demirhan, uygulanan projelerle ürün kalitesi ve verim miktarının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Tarım Mühendisi Abdülhamit Kireç de 14 gün sürecek programın merkez ve tüm ilçelerde uygulanacağını belirtti.

Eğitimde verilen teorik bilgilerin ardından sahada uygulamasına geçildiğini dile getiren Kireç, "Bölgemizin temel geçim kaynağı fıstıkçılıktır. Aşılama fıstık için önemli bir husustur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz