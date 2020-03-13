Siirt'te üreticilere çekirge ile mücadele eğitimi verildi
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce üreticilere yönelik çekirge ile mücadele eğitimi verildi.
13.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:06
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce üreticilere yönelik çekirge ile mücadele eğitimi verildi.
Kurum görevlileri, Şirvan ve Baykan ilçelerinde düzenlenen eğitimde çiftçileri bilgilendirdi.
Çekirgelerin bölgede oluşturabileceği zararlara dikkat çekilen eğitimde sunum yapıldı, üreticilerin alınması gereken tedbirler anlatıldı.
Toplantıya, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.
Kaynak: AA