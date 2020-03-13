Siirt'te üreticilere çekirge ile mücadele eğitimi verildi Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce üreticilere yönelik çekirge ile mücadele eğitimi verildi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce üreticilere yönelik çekirge ile mücadele eğitimi verildi.

Kurum görevlileri, Şirvan ve Baykan ilçelerinde düzenlenen eğitimde çiftçileri bilgilendirdi. Çekirgelerin bölgede oluşturabileceği zararlara dikkat çekilen eğitimde sunum yapıldı, üreticilerin alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Toplantıya, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Kaynak: AA