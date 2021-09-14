Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Ekonomi
Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi Siirt'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 10 milyar lira gelir sağlayan Siirt fıstığında hasat sona erdi.

Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

SİİRT - Siirt'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 10 milyar lira gelir sağlayan Siirt fıstığında hasat sona erdi.

Siirt'te fıstık hasadının sona ermesi nedeniyle çiftçiler ürünlerini fıstık depolarına taşımaya başladı. Fıstık üreticisi Ömer Koyuncu, bağlarda sabahın erken saatlerinde başlayan fıstık toplama işlemlerinin akşam saatlerine kadar sürdüğünü, çuvallara doldurulan fıstıkların daha sonra işlenmek üzere tesislere bıraktıklarını söyledi. Koyuncu, "Fıstık hasadına başladık. Son hasatlar diyebiliriz. Bu sene yağış olmadığı için bazı yerlerde fıstıklar yandı. Ondan dolayı biraz üzgünüz. Bu da Allah'tan gelen bir şey. İnşallah fiyatlara yansımaz" dedi.

Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu belirten çiftçi Bekir Akbey ise Siirt'te hayırlısıyla hasadın bittiğini, bazı üreticilerin fıstıklarını depolara taşırken, bazı üreticilerin ise fıstıkları yaş olarak tüccarlara sattığını söyledi. Akbey, "Topladığımız fıstıkların bağ sürümünden toplanmasına ve satışına kadar olan süreçte birçok insan birçok kişi ekmek kazanmaktadır. Bunlar 10 ile 15 kalem arasında değişebiliyor. Budanmasından toplanmasına satışından kavrulmasına ve bütün girdileri ile çıktılarıyla hem iç piyasada hem ülke genelindeki piyasayı önemli ölçüde olumlu katkı sağlıyor. Hem ihracatta hem de yurt içi piyasasında" diye konuştu.

Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Düm Tek Tek Özge Özpirinçci
Spor Alper Yılmaz Diego
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ersin Tatar Miralem Pjanic Mustafa Destici
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siirt'te, ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstık hasadı sona erdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:23:30. #1.11#