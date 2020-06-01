Siirt'te uçak seferleri başlıyor Ülkede olduğu gibi Siirt'te de korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla uçuşlara ara verilen tarifeli uçak seferleri, 06 Haziran'dan itibaren İstanbul-Siirt ve Siirt-İstanbul seferleri şeklinde başlıyor.

Ülkede olduğu gibi Siirt'te de korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla uçuşlara ara verilen tarifeli uçak seferleri, 06 Haziran'dan itibaren İstanbul-Siirt ve Siirt-İstanbul seferleri şeklinde başlıyor. Haftada üç gün Pazartesi-Çarşamba ve Cumartesi günleri uçuşların yapılacağı belirtildi. İstanbul uçak kalkış saati: 09: 00 Siirt'e varış 11: 15, Siirt'ten kalkış saati: 12: 45 İstanbul'a varış saati: 14: 55 olacağı bildirildi. - SİİRT Kaynak: İHA