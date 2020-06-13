Siirt'te uçak seferleri 85 gün sonra tekrar başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'te uçak seferleri 85 gün sonra tekrar başladı

Siirt'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan iç hat uçuşlarının yeniden başlamasıyla 85 gün aradan sonra ilk uçak, Siirt'te indi.

Siirt'te uçak seferleri 85 gün sonra tekrar başladı
13.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:47

Siirt'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan iç hat uçuşlarının yeniden başlamasıyla 85 gün aradan sonra ilk uçak, Siirt'te indi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar çerçevesinde 20 Mart günü uçuşlara kapatılan Siirt Havaalanı, bugün yeniden hizmet vermeye başladı. 85 gün kapalı kalan Siirt Havalimanı'na bugün saat 10.00'da, 200 yolcuyla İstanbul Havalimanı'ndan gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak iniş yaptı. Kente inen ilk uçağın kabin ekibini ve yolcularını, havalimanı yetkilileri karşıladı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir Haber
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Berat Albayrak Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Semih Özsoy Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Su Karar Göztepe Kayserispor
Şu an buradasınız: Siirt'te uçak seferleri 85 gün sonra tekrar başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 19:59:38. #1.14#
title