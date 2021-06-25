Siirt'te üç mahallede kapalı semt pazarı yapılıyor
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Siirt'te üç mahallede kapalı semt pazarı yapılıyor

Siirt'te üç mahallede kapalı semt pazarı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesince üç mahallede kapalı semt pazarı inşaat çalışmaları sürüyor.

Siirt Belediyesince üç mahallede kapalı semt pazarı inşaat çalışmaları sürüyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, seyyar ve köy ürünleri satıcılarına yönelik faaliyet yapacak kapalı semt pazarları yapımının sürdüğünü belirtti.

Semt pazarlarının Bahçelievler Mahallesinde 1155 metrekare, Kooperatif Mahallesinde 885 metrekare ve Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesinde 1830 metrekareden oluşacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen haftalarda temelleri atılan semt pazarlarımızın çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları devam ediyor. İnşallah pazarlarımızı kazasız belasız bir şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımız ve esnafımız artık olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alışverişlerini daha nezih bir ortamda yapacaklar. Vatandaşlarımızın refahı, huzur ve esenliği için çalışmalarımız artarak devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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