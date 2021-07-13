Siirt'te üç dilde online müzik yarışması düzenlenecek
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Siirt'te üç dilde online müzik yarışması düzenlenecek

Siirt'te üç dilde online müzik yarışması düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesince kültür ve sanat çalışmaları kapsamında üç dilde online müzik yarışması yapılacak.

Siirt Belediyesince kültür ve sanat çalışmaları kapsamında üç dilde online müzik yarışması yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Türkçe, Kürtçe ve Arapça online yapılacak yarışmaya 16-30 yaş arası adayların katılım sağlayabileceği bildirildi.

Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlanacağı belirtilen açıklamada, yarışmanın katılım koşullarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Amatör sanatçıların teşvik edilerek yeni yeteneklerin ve seslerin kazandırılması amacıyla düzenlenecek yarışmaya katılmak için Siirt veya ilçelerinde ikamet edilmesi ve her adayın bir eserle katılması gerekiyor. Whatsapp hattı üzerinden ulaşılabilecek yarışma ön eleme, yarı final ve final şeklinde olacak. Son katılım 25 Temmuz. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi belediyenin resmi internet sitesinden ulaşılabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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