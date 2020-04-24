Siirt'te, Tuzcular köyündeki karantina süresi uzatıldı Siirt'te, Tuzcular köyündeki karantina süresi uzatıldıSİİRT'in Pervari ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Tuzcular köyünde uygulanan 2 haftalık karantina, vaka sayısının artması nedeniyle 7 gün uzatıldı.

Siirt'te, Tuzcular köyündeki karantina süresi uzatıldı

SİİRT'in Pervari ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Tuzcular köyünde uygulanan 2 haftalık karantina, vaka sayısının artması nedeniyle 7 gün uzatıldı.

Pervari ilçesinin Tuzcular köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan'da karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köydeki vaka sayısının artması nedeniyle karantina, bir hafta uzatıldı. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Nisan'a kadar sürecek karantina nedeniyle köyde gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA