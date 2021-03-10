Siirt'te Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 400 aileye kandil paketi
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Siirt'te Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 400 aileye kandil paketi

10.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:14
Siirt'te Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 400 aileye kandil paketi

Türk Kızılay Siirt Şubesince, Miraç Kandili dolayısıyla ihtiyaç sahibi 400 aileye kandil paketi dağıtıldı.

Türk Kızılay Siirt Şubesince, Miraç Kandili dolayısıyla ihtiyaç sahibi 400 aileye kandil paketi dağıtıldı.

Kızılay gönüllülerinden oluşan 30 kişilik grup, içinde simit, meyve suyu, kek ve pideden oluşan paketleri vatandaşların evlerine ulaştırdı.

Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 400 aileye kandil paketi dağıttıklarını belirtti.

Kandil dolayısıyla Dumlupınar Mahallesi'nde mevlit okuttuklarını da aktaran Altunç, şunları kaydetti:

"Siirt Belediyesi ve bir alışveriş mağazasının desteğiyle temin ettiğimiz ürünlerden oluşan paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Bu etkinlikle kenar mahallede bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Türk Kızılay Şubesi olarak ihtiyaç sahibi aileleri gözetmeye devam edeceğiz. Miraç Kandili'nin tüm ülkemize İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

Kızılay gönüllüsü Muhammet Ali Babaoğlu ise Türk Kızılay tarafından hazırlanan kandil paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine tek tek ulaştırdıklarını ifade ederek, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığımız bu yardımlar vatandaşları sevindirdi. Bu mübarek günde onların hayır duasını aldık." dedi.

Gönüllü Reşit Kaya da bu tür faaliyetlerinin devam edeceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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