Siirt'te Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım Türk Kızılayı 390 aileye 400'er lira nakdi ve gıda yardımı yapacak.

Türk Kızılayı 390 aileye 400'er lira nakdi ve gıda yardımı yapacak.

Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, merkez ve ilçelerde gıda yardımlarının başladığını nakdi yardımların ise yakın zamanda dağıtılacağını belirtti.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ramazan ayında iftar ve sıcak yemek yerine nakdi ve kuru gıda yardımlarına ağırlık vereceklerini belirten Altunç, şunları kaydetti:

"Bu yıl salgın nedeniyle her ramazan ayında 500 kişiye verdiğimiz iftar ve sıcak yemek yerine kuru gıda yardımına ağırlık vereceğiz. İlk etapta 400 koli gıda yardımına başladık. Ailelere ihtiyacına göre 400'er lira dağıtılacak. Ayrıca Kovid-19 nedeniyle ramazan öncesi 700 koli gıda, 400 kutu konserve ve 25 bin lira Valiliğimiz bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuna dağıtılmak üzere bağışlandı."

Altunç, "Kızılay Şubesince karantina tedbirleri kapsamında 25 Mart ile 25 Nisan tarihleri arasında 1200 kişiye yemek dağıtıldı." dedi.

Kaynak: AA