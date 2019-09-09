Siirt'te Türk Kızılay'dan 500 kişiye aşure

09.09.2019 16:56

Türk Kızılay Derneği Siirt Şube Başkanlığınca vatandaşlara aşure dağıtıldı.



Güres Caddesi Kızılay Kan Merkezi önünde düzenlenen etkinlik İl Müftüsü Ahmet Altıok'un okuduğu dua ile başladı.

Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç, her yıl geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımında emeği geçenleri kutladı.



500 kişilik aşurenin kısa sürede tükendiğini dile getiren Altunç, "Kızılay olarak her zaman yardıma muhtaç vatandaşlarımızı gözetiyoruz. Diğer zamanlarda da vatandaşlarımıza aşure dağıtarak birlikteliğimizi sağlıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz aşure etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımdan ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz." dedi.



Etkinliğe AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA