Siirt'te Tuğgeneral Koçum'dan Vali Atik'e ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Ziyarette, bölgede yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Atik, ziyaretin anısına Koçum'a Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.

Koçum da misafirperverliğinden dolayı Atik şahsında Siirt halkına teşekkür etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da hazır bulundu.

Kaynak: AA