Siirt'te tüfekle kazara kendisini vuran çocuk yaralandı
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Siirt'te tüfekle kazara kendisini vuran çocuk yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde ava giden bir çocuk, tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:28
Siirt'te tüfekle kazara kendisini vuran çocuk yaralandı

'in Eruh ilçesinde ava giden bir çocuk, tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelenkardeş köyüne ava giden 14 yaşındaki Abdulsamet S, kar nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan Abdulsamet S, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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