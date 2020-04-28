Siirt'te TSO üyelerine nefes kredisi desteği
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Siirt'te TSO üyelerine nefes kredisi desteği

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, koronovirüsten (Kovid-19) etkilenen ve cirosu 25 milyon liranın altında olan işletmeler için TOBB nefes kredisinin devreye alındığını bildirdi.

Siirt'te TSO üyelerine nefes kredisi desteği
28.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:38

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, koronovirüsten (Kovid-19) etkilenen ve cirosu 25 milyon liranın altında olan işletmeler için TOBB nefes kredisinin devreye alındığını bildirdi.

Kuzu, yaptığı açıklamada, pandeminin başladığı günden itibaren finansmana ulaşmada büyük sıkıntı yaşayan küçük esnafın nefes kredisiyle rahatlayacağını belirtti.

Özellikle cirosu küçük işletmelerimiz finans bulmakta zorluk yaşadığını ifade eden Kuzu, şöyle konuştu:

"Nefes kredisi ile bu zorluklar bir nebze olsun giderilecek. Nefes kredisine 25 milyonun altındaki işletmeler bu krediye başvurabilecek. Yıllık faizi 7,5 oranında belirlenen kredinin 2020'de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021'de 12 eşit taksitte yapılacak. Kredide üst limit illere göre 50 bin ile 100 bin lira arasında değişecek. Kredinin yüzde 80'i Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli olacak. Toplamda 6 milyar lira kaynak yaratılarak, 40 bin KOBİ'ye ulaşılması hedefleniyor. Başvurular Denizbank üzerinden yapılacak. 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımı bekleniyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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