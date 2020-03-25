Siirt'te traktörün çarptığı kişi öldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
25.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:42
Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Üçpınar köyünde H.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Cemal Tabak'a (47) çarptı.
Ağır yaralanan Tabak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince sürücü H.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA