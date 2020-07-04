Siirt'te traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Siirt'in Eruh ilçesinde traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
04.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:13
Siirt'in Eruh ilçesinde traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dikboğaz köyünde 3 yaşındaki Ahmet Atınç, H.A'nın geri manevra yaptığı traktörün altında kaldı.
Ağır yaralanan Ahmet, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA