Siirt'te traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

Siirt'te traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çaykaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akman yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Akman traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SİİRT

Siirt'te traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı
Siirt'te traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Kaza yapanlara su vermek için aracından indi, feci şekilde can verdi: 1 ölü 4 yaralı
Kaza yapanlara su vermek için aracından indi, feci şekilde can verdi: 1 ölü 4 yaralı
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:00:57. #1.15#

title