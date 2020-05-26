Siirt'te traktör devrildi: 5 yaralı
Siirt'in Eruh ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
26.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:48
Siirt'in Eruh ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Okçular köyündeki tarlaya giden Maruf Coşkun'un (37) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Coşkun ile İdris (43), Zehra (43), Melek (11) ve Mihriban Coşkun (9) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA