Siirt'te traktör devrildi: 3 yaralı
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Siirt'te traktör devrildi: 3 yaralı

- Siirt'te traktör devrildi: 3 yaralı Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

07.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:55

- Siirt'te traktör devrildi: 3 yaralı

SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde meydana geldi. Tarlaya giden Osman Acar yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Osman Acar ile birlikte Mahmut ve Nimet Kaya yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Mahmut Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te traktör devrildi: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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