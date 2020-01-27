Siirt'te trafo yangını paniğe neden oldu
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Siirt'te trafo yangını paniğe neden oldu

Siirt'in Baykan ilçesinde bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

27.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:56
Siirt'te trafo yangını paniğe neden oldu

'in ilçesinde bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiyi göre, Baykan ilçesi Atabağı beldesinde bulunan bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının aşırı yüklenmeden kaynaklandı öğrenildi.

Dicle Elektrik ekipleri, müdahalenin ardından trafoda bakım ve onarım çalışması başlattı.

(Selami Deniz/İHA)

Kaynak: İHA

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: Siirt'te trafo yangını paniğe neden oldu
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