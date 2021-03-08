Siirt'te trafo binaları renkli motiflerle süsleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt'te trafo binaları renkli motiflerle süsleniyor

08.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:52
Siirt'te trafo binaları renkli motiflerle süsleniyor

Siirt Belediyesi, kötü görünümlü trafo binalarını daha estetik hale getirmek için motiflerle süslüyor.

Siirt Belediyesi, kötü görünümlü trafo binalarını daha estetik hale getirmek için motiflerle süslüyor.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki uygulamalı resim kursu öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentteki elektrik trafosu binaları üzerine dekoratif boyama çalışması yürütüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, resimlerle süslenen trafoların daha ilgi çekici hale getirildiğini belirtti.

Yapılan çalışmalarla görüntü kirliliğinin önüne geçildiğini de dile getiren Özekinci, "Siirt Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle belediye bünyesinde açılan uygulamalı resim kursunda öğretmen ve öğrencilerimizle bir çalışma başlattık. Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'nun da destek verdiği çalışmalarla kentin farklı noktalarında görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve sanatı sokağa taşımak içi dekoratif boama yapılıyor. Çeşitli resimlerin yanında ilimize özgü motifler de kullanılıyor. Tespit edilen yerlerde mahalle halkının da öneri ve talepleri doğrultusunda oluşturulan temaya göre tasarlanarak boyatılan trafolar güzel bir görüntü oluşturdu. Bu çalışmaları kentin tüm alanlarına yaymayı planlıyoruz." dedi.

Resim öğretmeni Emel Elçi de küçük dokunuşlarla büyük farklar oluşturduklarını dile getirerek, "Amacımız şehri renklendirmek aynı zamanda kültürümüzü de resimlere yansıtmaktır. Şu ana kadar 3 trafo boyandı. Bir trafoda 3 ile 4 resim yapıyoruz. Küçük bir dokunuşla sanatın farklı yönlerini sokaklara yansıtıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te trafo binaları renkli motiflerle süsleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:55:06. #1.15#
title