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Siirt'te trafik ve maske denetimi yapıldı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te trafik ve maske denetimi yapıldı

Siirt'te trafik ve maske denetimi yapıldı.

KURTALAN, SİİRT (AA) - Siirt'te trafik ve maske denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt- Kurtalan kara yolu Hükümet Caddesinde denetim gerçekleştirdi.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske uygulaması yaptı, bireysel tedbirleri hatırlattı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kurtalan, Siirt, Güncel, Haber

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