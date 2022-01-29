Siirt'te trafik ve maske denetimi yapıldı
AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te trafik ve maske denetimi yapıldı.
KURTALAN, SİİRT (AA) - Siirt'te trafik ve maske denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt- Kurtalan kara yolu Hükümet Caddesinde denetim gerçekleştirdi.
Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske uygulaması yaptı, bireysel tedbirleri hatırlattı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel