Siirt'te trafik kazısı: 2 yaralı
Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt-Kurtalan kara yolu Afetevleri mahallesinde Yakup Kadirhan yönetimindeki 59 UC 623 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selim Altürk'ün kullandığı 33 LH 930 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı.
Kazada yaralanan sürücüler Kadirhan ve Altürk, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.