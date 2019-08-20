Siirt'te trafik kazısı: 2 yaralı

Siirt'te trafik kazısı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

20.08.2019 11:52
Siirt'te trafik kazısı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Kurtalan kara yolu Afetevleri mahallesinde Yakup Kadirhan yönetimindeki 59 UC 623 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selim Altürk'ün kullandığı 33 LH 930 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı.

Kazada yaralanan sürücüler Kadirhan ve Altürk, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et