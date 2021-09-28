Siirt'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Recep Çelik - Haberler | Güncel
Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çizmeli köyünde Arafat Kılıç yönetiminden 05 NB 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Kılıç ve Ozan Batur yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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AA / Recep Çelik - Son Dakika Haberleri