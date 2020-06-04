Siirt'te trafik kazası istatistikleri açıklandı
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Siirt'te trafik kazası istatistikleri açıklandı

Siirt'te açıklanan trafik kazası istatistiklerine göre 2019 yılında bin 226 trafik kazası meydana geldi.

Siirt'te trafik kazası istatistikleri açıklandı
04.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:23

Siirt'te açıklanan trafik kazası istatistiklerine göre 2019 yılında bin 226 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 17 kişi hayatını kaybederken, 807 kişi de yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, 2019 yılında Siirt'te bin 226, Mardin'de 3 bin 507, Şırnak'ta bin 618, Batman'da 3 bin 2 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Toka, Siirt'te 2019 yılında meydana gelen bin 226 kazanın 700'ü maddi hasarlı, 526'sının ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğunu kaydetti. Toka, kentte 2019 yılında meydana gelen 526 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında toplam 17 kişi hayatını kaybederken, 807 kişinin de yaralandığını aktardı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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