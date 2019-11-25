Siirt'te trafik kazası: 6 yaralı

25.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:26

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Özgür Turan yönetimindeki 34 ZZ 2463 plakalı otomobil, Kurtalan ilçesi yakınlarında Çetin Petek'in kullandığı 56 KE 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Turan ve Petek ile araçlardaki Serhat Aslan (21), Behice Pektaş (49), Rıdvan Evin (19) ve Makbule Asma (50) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA