Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Recep Çelik - Haberler | Güncel
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Sözen'in (69) kullandığı 01 DY 071 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Kurtalan kara yolu Kezer mevkisinde devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Sözen, Hidayet Sözen ve Refik Çemberlitaş 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik