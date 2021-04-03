Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
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Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Recep Çelik - Haberler | Güncel
Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Sözen'in (69) kullandığı 01 DY 071 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Kurtalan kara yolu Kezer mevkisinde devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü Sözen, Hidayet Sözen ve Refik Çemberlitaş 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

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