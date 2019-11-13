Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
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Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

Siirt'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

13.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:09
Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in ilçesi Üç Yol mevkisinde meydana geldi. Mahsun E., yönetimindeki 56 AB 455 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mahsun E. ile Abdulaziz E., Celal E., yaralandı. Yaralılar Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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