Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
28.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:44
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Habib Ece yönetimindeki 34 BZU 486 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Başur mevkisinde, Ferhat Tatlı'nın kullandığı 07 AOM 77 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ece'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik