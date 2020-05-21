Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
21.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:56
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ercan Erdal yönetimindeki 01 HA 118 plakalı otomobil, Baykan-Bitlis kara yolunda karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Erdal ve Fuat Erdal, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA