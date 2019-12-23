Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt-Kurtalan kara yolunda Hakim Pektaş'ın kullandığı 56 KA 218 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Pektaş ile yanındaki Samet Pektaş, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.