Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
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Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

23.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:07
Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

'in ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Kurtalan kara yolunda Hakim Pektaş'ın kullandığı 56 KA 218 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.


Kazada yaralanan sürücü Pektaş ile yanındaki Samet Pektaş, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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