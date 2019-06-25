Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cesur Doğan Teymur (35) yönetimindeki 56 M 0220 plakalı yolcu minibüsü, Siirt-Baykan kara yolunun Veysel Karani beldesi mevkisinde, karşı yönden gelen Erkan Kılıç'ın (28) kullandığı 19 AC 878 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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